 
مباشر
عاجل
الولايات المتحدة: ملء إثيوبيا لخزان سد النهضة سيؤدي على الأرجح إلى زيادة التوتر

الأمن الفيدرالي: القبض على قنصل إستونيا في بطرسبورغ لدى محاولته تسلم مواد سرية من مواطن روسي

أخبار روسيا

الأمن الفيدرالي: القبض على قنصل إستونيا في بطرسبورغ لدى محاولته تسلم مواد سرية من مواطن روسي
YouTube
قنصل إستونيا في مدينة بطرسبورغ مارت لاتي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qrtq

أعلنت هيئة الأمن الفيدرالي الروسية اليوم الثلاثاء القبض بالجرم المشهود على قنصل إستونيا في مدينة بطرسبورغ مارت لاتي، لدى محاولته تسلم مواد سرية من مواطن روسي.

وقال متحدث باسم الهيئة لوكالة "إنترفاكس" إن القنصل الإستوني "ضبط متلبسا"، مشيرا إلى أن هذه الأنشطة "لا تمت لرتبة دبلوماسي بصلة وهي ذات طابع معاد لروسيا بشكل واضح".

وأضاف أن إجراءات مناسبة سيتم اتخاذها بحق الدبلوماسي الإستوني "وفقا لقواعد القانون الدولي".

المصدر: "إنترفاكس"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا