أعلن مسؤول في حزب "خادم الشعب" الموالي للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي تطلع الحزب للاستفادة من خبرات الصين السياسية والاقتصادية.

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ونقل موقع Strana.ua الإخباري الأوكراني عن دافيد أراخاميا رئيس الكتلة البرلمانية للحزب قوله: "يبدو نبأ تشييد مستشفى في الصين خلال أيام معدودة، أو بناء جسر خلال عدة أشهر بمثابة خيال بالنسبة للأوكرانيين، فلا يمكن في أوكرانيا خلال هذه المواعيد سوى اتخاذ قرار بشأن تنفيذ مشروع ما وإعداد وثائق تقنية خاصة به".

وأضاف أراخاميا أن على حزب "خادم الشعب" أن يحذو حذو الحزب الشيوعي الصيني في حرصه على توسيع صفوفه المستمر.

وأشار إلى تطابق بعض المبادئ الأساسية للحزبين الساعيين لـ"خدمة شعبيهما"، كما أنه ذكر الصين بين الدول التي من مصلحة أوكرانيا أن تتعاون معها.

ولم يتفق أراخاميا مع فيكتوريا نولاند نائبة وزير الخارجية الأمريكي التي قالت إن الصين تمارس ضغطا سياسيا على أوكرانيا.

المصدر: Strana.ua