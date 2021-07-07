"الصحة العالمية" تحذر من "خليط سام"

حذرت منظمة الصحة العالمية من أن رفع الإغلاق وانخفاض معدلات التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، سيشكل "خليطا ساما" يهدد العالم.

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وقال رئيس برنامج الطوارئ في منظمة الصحة العالمية مايكل رايان إن البلدان التي يتزامن فيها انخفاض معدلات التطعيم ضد كوفيد -19 إلى جانب رفع القيود تصنع "خليطا ساما"، وأضاف أن "هذا وقت توخي الحذر الشديد".

وقال: "على كل دولة اتخاذ قراراتها الخاصة بشأن الإجراءات التي يجب أن تتبناها ضد COVID-19 ورفع القيود".

المصدر: رويترز