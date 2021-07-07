 
مباشر

"الصحة العالمية" تحذر من "خليط سام"

أخبار العالم

Reuters
إمدادات طبية من منظمة الصحة العالمية (WHO) جاهزة للإرسال إلى الهند من دبي، مايو 2021، صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qs45

حذرت منظمة الصحة العالمية من أن رفع الإغلاق وانخفاض معدلات التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، سيشكل "خليطا ساما" يهدد العالم.

إقرأ المزيد
الصحة العالمية تعلن عن
الصحة العالمية تعلن عن "مرحلة خطيرة من وباء كورونا"

وقال رئيس برنامج الطوارئ في منظمة الصحة العالمية مايكل رايان إن البلدان التي يتزامن فيها انخفاض معدلات التطعيم ضد كوفيد -19 إلى جانب رفع القيود تصنع "خليطا ساما"، وأضاف أن "هذا وقت توخي الحذر الشديد".

وقال: "على كل دولة اتخاذ قراراتها الخاصة بشأن الإجراءات التي يجب أن تتبناها ضد COVID-19 ورفع القيود".

المصدر: رويترز 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا