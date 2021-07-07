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الخارجية الإيطالية: على المجتمع الدولي التدخل لحل الأزمات بلبنان

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الخارجية الإيطالية: على المجتمع الدولي التدخل لحل الأزمات بلبنان
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قال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو إن بلاده استثمرت في لبنان على المدى الطويل لكن دور المجتمع الدولي ضروري لعكس الديناميات التي تفاقمت بسبب الأزمات المتداخلة.

وأكد وزير الخارجية لويجي دي مايو، في إشارة إلى مشاركة إيطاليا بالبعثات العسكرية الدولية أمام لجنتي الخارجية والدفاع المشتركتين في مجلسي النواب والشيوخ، الأربعاء، أن لبنان "يشهد تعاونا إيطاليا مؤسساتيا اقتصاديا عميقا، يدخل بشكل خاص في مجالات التعليم، الإسكان وقطاعات الصحة".

وأشار دي مايو إلى أن إيطاليا تشارك "في إطار بعثة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) بثاني أكبر قوة، ونحن نتولى قيادة المهمة التي تهدف إلى ضمان الأمن والاستقرار على طول الخط الأزرق المرسوم في الجنوب اللبناني".

المصدر: وكالة الأنباء الإيطالية

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