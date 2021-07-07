مقاتلتان روسيتان تقلعان لمنع "بوسيدون" أمريكية من خرق الحدود فوق البحر الأسود

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء أن مقاتلتين من طراز "سو-30" تابعتين لها أقلعتا لمنع طائرة عسكرية متعددة المهام تابعة للجيش الأمريكي من خرق حدود الدولة فوق البحر الأسود.

وذكرت الوزارة في بيان لها أن الحادث وقع مساء أمس الثلاثاء، عندما رصدت وسائل مراقبة الأجواء التابعة للجيش الروسي هدفا جويا يقترب من حدود البلاد فوق المياه الدولية في البحر الأسود.

وتوجهت المقاتلتان إلى هذه المنطقة بهدف تحديد هوية الهدف ومنعه من خرق حدود الدولة.

واكتشفت المقاتلتان أن هذا الهدف هو طائرة أمريكية من طراز "بوينغ بيه-8 بوسيدون" ورافقتاها فوق مياه البحر الأسود.

وشددت الوزارة على أن تحليق المقاتلتين الروسيتين نفذ بالتوافق الصارم مع القواعد الدولية للملاحة الجوية.

ونشرت الوزارة مقطع فيديو يوثق الحادث.

المصدر: "نوفوستي"