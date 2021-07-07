بوتين: حقوق وحريات الإنسان تعتبر القيم الأعلى

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن حقوق وحريات الإنسان تعتبر القيم الأعلى، ويجب على الدولة ضمان الآليات لتنفيذها دون عوائق، بما في ذلك حق الحصول على رعاية طبية ميسورة التكلفة.

وأضاف بوتين، في كلمة ألقاها أمام المشاركين في مؤتمر رؤساء هيئات النيابة العامة في الدول الأوروبية المنعقد في بطرسبورغ: "يعتبر الإنسان وحقوقه وحرياته، القيم الأعلى. وواجب الدولة هو توفير آليات فعالة لتنفيذها دون عوائق. وهذا يتعلق بشكل كامل بالحقوق الاجتماعية للمواطنين، بما في ذلك الحق في الحصول على رعاية طبية عالية الجودة وبأسعار معقولة. ويبدو ذلك آنيا وملحا في ظروف وباء فيروس كورونا، الذي شمل العالم كله في العام الماضي".

Путин назвал права и свободы человека высшей ценностьюhttps://t.co/U2sKozfWKIpic.twitter.com/qYI7fSZ390 — РИА Новости (@rianru) July 7, 2021

وأشار بوتين إلى أنه، سيتعين على المشاركين في المؤتمر في الأيام المقبلة مناقشة مجموعة واسعة من القضايا المتعلقة بدور النيابة العامة، في حماية حقوق المواطنين وفقا لمبادئ الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. وقال: "على الرغم من الاختلافات في صلاحيات وخصائص التشريعات الوطنية، تلعب هيئاتكم دورا رئيسيا في ضمان سيادة القانون في بلدانهم، وحماية حقوق وحريات المواطنين، والدفاع عن مصالح الدولة والمجتمع".

المصدر: نوفوستي