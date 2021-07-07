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رغم بقاء حصيلة الإصابات الرسمية عند مستوى الصفر.. تركمانستان تفرض التطعيم الإلزامي ضد كورونا

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رغم بقاء حصيلة الإصابات الرسمية عند مستوى الصفر.. تركمانستان تفرض التطعيم الإلزامي ضد كورونا
Reuters Ognen Teofilovski
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أفادت وسائل الإعلام الرسمية في تركمانستان بفرض التطعيم الإلزامي ضد فيروس كورونا على المواطنين البالغين، على الرغم من إصرار سلطات البلاد على عدم رصد إصابات بالعدوى في أراضيها.

وينص أمر نشرته صحيفة "تركمانستان المستقلة" الرسمية بضرورة خضوع كل المواطنين الذين لا يقل عمرهم عن 18 عاما للتطعيم ضد الفيروس التاجي في حال غياب موانع طبية خاصة بهم.

ويقضي القرار بإعفاء النساء الحوامل والمواطنين تحت سن الـ18 عن التطعيم.

وأشارت الصحيفة إلى تخزين احتياطيات كافية من اللقاحات ضد كورونا في البلاد، مشددة على أن حملة التطعيم تستمر على نحو نشط.

ويأتي هذا القرار كإجراء احترازي فيما لا تزال الحصيلة الرسمية للإصابات بكورونا في تركمانستان عند مستوى الصفر.

المصدر: Turkmenportal

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