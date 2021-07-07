وزير خارجية لاوس يقيم عاليا نتائج محادثاته مع لافروف

قيم وزير خارجية لاوس، ساليومساي كوماسيت، تقييما عاليا نتائج محادثاته مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف، التي جرت، اليوم الأربعاء، في عاصمة لاوس فيينتيان.

وقال كوماسيت في مؤتمر صحفي مشترك مع لافروف بعد المحادثات: "أجرينا لقاء مثمرا للغاية في روح الصداقة وكامل التفاهم. وناقشنا العديد من مواضيع التعاون الثنائي، بالإضافة إلى المسائل الدولية والإقليمية المهمة للجانبين".

وأشار إلى أن الجانب اللاوسي يعتبر زيارة لافروف حدثا هاما في تطوير علاقات الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية لاوس وروسيا، مضيفا أن الجانبين بحثا التعاون بينهما في السنوات الأخيرة بما في ذلك التعاون في مجال ضمان الأمن في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. كما تناولا مسائل توسيع الاتصالات بين الدولتين في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمارات والطاقة والتعليم والدفاع والعلم والتكنولوجيا والسياحة.

وقال: "اتفقنا على تطوير التعاون على كل المستويات. ونؤيد توسيع العلاقات التجارية مع روسيا ونأمل بزيادة حجم الاستثمارات الروسية في الجمهورية".

وعبر وزير لاوس عن شكره لقيادة وشعب روسيا لدعمها المتواصل والمساعدة التي تقدمها روسيا للاوس في المجالات العديدة خلال السنوات الطويلة، وخاصة في مجال مكافحة جائحة فيروس كورونا.

المصدر: تاس