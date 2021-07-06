الأناضول: 3 مهاجرين سوريين يعودون سباحة إلى الأراضي التركية من اليونان

أفادت وكالة "الأناضول" بأن "3 من طالبي اللجوء عادوا سباحة وصولا إلى تركيا، حيث عجزت طوافة نجاة كانت تقلهم عن حملهم، بعدما أجبرتهم اليونان على العودة إلى المياه الإقليمية التركية".

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وأشارت "الأناضول" إلى أن فرق خفر السواحل التركي توجهت إلى منطقة "ديب بورون" في ولاية أيدن (غرب) إثر تلقيها نداء استغاثة، حيث وجدت طالبي اللجوء الثلاثة.

هذا وأحيل طالبو اللجوء الذين تبين أنهم يحملون الجنسية السورية إلى مديرية الهجرة في الولاية بعد التأكد من سلامتهم الصحية.

المصدر: "الأناضول"