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يشمل السوريين.. اليونان تعلن عدم قبول طلبات لجوء القادمين عبر تركيا

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يشمل السوريين.. اليونان تعلن عدم قبول طلبات لجوء القادمين عبر تركيا
Reuters Ognen Teofilovski
المهاجرون إلى اليونان
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أعلنت اليونان أنها لن تقبل طلبات لجوء القادمين إليها من دول مثل سوريا والصومال عبر تركيا.

وقالت وزارتا الخارجية والهجرة اليونانيتان في بيان مشترك إن "قرار أثينا يشمل طالبي اللجوء القادمين من سوريا وأفغانستان وباكستان وبنغلاديش والصومال، عبر تركيا".

ولفت البيان إلى أن "تركيا تعد دولة آمنة للاجئين، وتستوفي جميع المعايير لفحص طلبات الحماية الدولية المقدمة من قبل طالبي اللجوء القادمين من هذه الدول".

بدوره، أكد وزير الهجرة اليوناني نوتيس ميتاراشي أن "بلاده لن تقبل من الآن فصاعدا طلبات اللجوء المقدمة إليها من طالبي اللجوء القادمين من الدول المذكورة، عبر تركيا".

واعتبر أن "القرار الجديد خطوة مهمة في مكافحة تدفق الهجرة غير القانونية، ومنع تهريب البشر".

 

 

المصدر: "الأناضول"

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