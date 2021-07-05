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الكرملين: بوتين بحث مع رئيس أوزبكستان تفاقم الوضع في أفغانستان

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الكرملين: بوتين بحث مع رئيس أوزبكستان تفاقم الوضع في أفغانستان
Mikhail Klimentyev
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوزبكستاني شوكت ميرضيايف (أرشيف)
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أجرى الرئيس فلاديمير بوتين اتصالا هاتفيا مع نظيره الأوزبكستاني شوكت ميرضيائف، حسبما أفادت الرئاسة الروسية في بيان لها مساء اليوم الاثنين.

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وجاء في البيان أن الرئيسين "تبادلا وجهات النظر حول الملفات الإقليمية، وخاصة في ظل تفاقم الوضع في أفغانستان".

وأضاف البيان أنه "لدى بحث القضايا المتعلقة بالأجندة الثنائية أثنيا على تطور علاقات الشراكة الاستراتيجية والتحالف بين روسيا وأوزبكستان، وتم الاتفاق على مواصلة الاتصالات" بين الجانبين.

المصدر: RT

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