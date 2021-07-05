مسلحون يختطفون موظفين ورضيعا من مستشفى في نيجيريا

قالت الشرطة ومسؤولون في مستشفى إن مسلحين اختطفوا ما يصل إلى ثمانية أشخاص من بينهم رضيع لممرضة عمره عام واحد من مسكن موظفي مستشفى في ولاية كادونا شمال غرب نيجيريا.

وأكد متحدث باسم الشرطة المحلية أن جهودا تبذل لإنقاذ المخطوفين، وهم ثلاث ممرضات وأعضاء آخرون من فريق المركز الوطني للسل والجذام

وبحسب ما ورد فقد اقتحم المسلحون المبنى بأعداد كبيرة وأطلقوا النار على رجال الأمن من مركز شرطة قريب وسدوا جسرا لمنع توجيه أي تعزيزات أمنية إلى مكان الهجوم.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن أحد العاملين بالمستشفى الذي طلب عدم نشر اسمه، قوله إن تبادل إطلاق نار كان كثيفا، وأن رئيس الحرس الأمني المناوب كان من بين المخطوفين.

وقال "المختطفون هم موظفونا الذين يعيشون في مقر الموظفين وبعضهم تعرض للاختطاف مع أطفالهم".

وتشهد ولاية كادونا موجة من عمليات الاختطاف ينفذها مسلحون للحصول على فدية.

المصدر: "رويترز" + "الأناضول"