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كوريا الجنوبية.. تسجيل أول حالة وفاة بعد تلقي لقاح "جونسون أند جونسون"

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كوريا الجنوبية.. تسجيل أول حالة وفاة بعد تلقي لقاح
Reuters
لقاح جانسن من "جونسون أند جونسون"
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أفادت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، بأن مواطنا كوريا ثلاثينيا توفي بعد مرور 11 يوما من التطعيم بلقاح "جانسن" المضاد لفيروس كورونا الشهر الماضي.

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وأعلنت السلطات الصحية الاثنين أنها فتحت تحقيقا وبائيا فيما يتعلق بالأعراض الجانبية وطلبت تشريح الجثة، على أن يستغرق التحقيق حوالي شهر أو شهرين، وربما أكثر.

وذكرت تقارير إخبارية أن الرجل الثلاثيني الذي يسكن في سيئول، توفي في 21 يونيو الماضي بسبب توقف القلب ونزيف الدماغ بعد مرور 11 يوما من التطعيم بلقاح "يانسن" في 10 يونيو.

وكانت منظمة الصحة العالمية أضافت في مارس الماضي، لقاح "جانسن" المضاد لكوفيد-19، من إنتاج "جونسون أند جونسون" للاستعمال الطارئ، تبعا لإعلان وكالة الأدوية الأوروبية ترخيصها هذا اللقاح.

المصدر: يونهاب 

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