"اتفاقيات أبراهام" تطال إلى قطاع الأزياء أيضا

تستضيف الإمارات، افتراضيا، للمرة الأولى، عددا من مصممي الأزياء الإسرائيليين في حدث الموضة الافتراضي Global Women’s Virtual Fashion Forum & Show".

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وتنظم الحدث الذي يستمر حتى الثامن من يوليو شركة الإنتاج البحرينية Medpoint التي تديرها الأميرة البحرينية الشيخة نورة آل خليفة، من العائلة المالكة وتعتبر من أهم وأقوى الشخصيات النسائية في البحرين.

وقالت الشيخة نورة إنها منذ 14 عاما تنظم مناسبات أزياء دولية، لكن بسبب انتشار كورونا العام الماضي بدأت بتنظيم المناسبات الافتراضية وقالت:"رؤيتي أن يتحول الحدث إلى منصة لكل المصممين في العالم"، مضيفة: "فخر بالنسبة لي استضافة المصممين الإسرائيليين في الحدث".

ويستضيف معرض الأزياء الذي انطلق أمس الأحد، مصممين من أكثر من 20 دولة، من بينها مصر، لبنان والسعودية، ولأول مرة مصممين إسرائيليين.

وكانت الإمارات والبحرين وقعتا رسميا برعاية الولايات المتحدة في سبتمبر 2020 اتفاقيات سلام مع إسرائيل عرفت باسم "اتفاق أبراهام"، ما فتح باب التعاون من أوسع أبوابه في مختلف المجالات بين هذه البلدان.

المصدر: واينت + إسرائيل 24