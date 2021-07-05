جونسون يكشف خططه لرفع آخر القيود الصحية في بريطانيا

كشف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أنه سيعلن يوم الاثنين خطط رفع آخر القيود الصحية في إنكلترا اعتبارا من 19 يوليو، وسيدعو مواطنيه إلى أن "يتعلموا التعايش" بحذر مع كورونا.

وقال جونسون: "سنقدم الطريقة التي سنستعيد بها الحريات"، مشددا على أن الجائحة "لم تنته" وأنه سيتعين على السكان "تعلم التعايش مع الفيروس".

وكان مقررا رفع تلك القيود في 21 يونيو، غير أن هذا الموعد أرجئ شهرا بسبب انتشار متحور دلتا الشديد العدوى والذي بات يمثل حاليا غالبية حالات الإصابة الجديدة في المملكة المتحدة.

ومن المتوقع أن يعقد رئيس الحكومة المحافظ مؤتمرا صحفيا بعد ظهر الاثنين على أن يلقي وزير الصحة ساجد جاويد كلمة أمام النواب.

وخرجت المملكة المتحدة تدريجيا من إغلاق ثالث لكنها أبقت على بعض القيود.

وأتاح برنامج التطعيم الذي أطلق في ديسمبر 2020 تقديم جرعتي لقاح لنحو 64% من السكان البالغين.

وتلمح الحكومة منذ أيام عدة إلى نيتها التخلي خصوصا عن إلزامية وضع الكمامات في الأماكن العامة المغلقة، وهو نهج انتقده بشدة بعض الأكاديميين الذين يقدمون المشورة للحكومة.

ودعت الجمعية الطبية البريطانية خلال عطلة نهاية الأسبوع الحكومة إلى الإبقاء على بعض القيود بسبب الزيادة "المقلقة" في عدد الإصابات التي باتت تقترب في الأيام الأخيرة من حدود 30 ألف إصابة يومية.

المصدر: أ ف ب