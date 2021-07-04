غانتس: لسنا مستعدين لقبول أنشطة إيران السلبية في المنطقة وجاهزون للعمل ضدها

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس أن "إسرائيل ليست مستعدة لقبول أنشطة إيران السلبية في المنطقة"، مشيرا إلى أن "طهران تعلم أننا مستعدون للعمل ضدها".

وفي تصريح لقناة 13 الإسرائيلية، قال غانتس إن "إسرائيل تواجه صراعا مع إيران وعلينا الدفاع عن أنفسنا".

وأضاف: "إسرائيل مصممة على منع إيران من أن تصبح دولة نووية".

وتابع أن "إسرائيل ليست مستعدة لقبول الأنشطة الإيرانية السلبية في المنطقة.. أعتقد أنهم يعرفون أننا مستعدون للتحرك ضدهم".

المصدر: timesofisrael