اعتبر النائب الأول لرئيس لجنة مجلس الدوما للشؤون الدولية ديمتري نوفيكوف، أن تصريحات الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي حول التهديد الروسي وصواريخ "نبتون"، "سخيفة وبلا معنى".

وقال في حديث لـRT ، إن "تصريحات الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بأن نظام الصواريخ الأوكراني "نبتون" سوف يتصدى بشكل مناسب للعدوان الروسي في البحر الأسود وبحر آزوف، مجرد كلام سخيف وبلا معنى".

وأضاف: "زيلينسكي الحالي بتصريحاته مختلف تماما عن ذاك الذي فاز في الانتخابات الرئاسية ضد بوروشنكو بهامش واسع.. هذه التصريحات التي تزداد عدوانية، لم تكن متوقعة من زيلينسكي بالنسبة لمن صوتوا له".

وتابع: "كانوا ينتظرون تطبيع الوضع وحل عدد من المشاكل الاجتماعية"، مشددا على أن "تهديد أوكرانيا لا يصدر عن روسيا".

وقال: "ما نوع العدوان الذي سيقاومه زيلينسكي من جانب روسيا ليس واضحا تماما، لأنه إذا كانت هناك تهديدات لأوكرانيا، فإنها تنطلق من احتمال تحويلها إلى ساحة اختبار لتطوير تقنيات ومهام مختلف المصالح الغربية".

وأشار نوفيكوف إلى أنه "نظرا لأنه كان من المستحيل دون إرادة كييف نفسها، فهذه نقطة تهديد أخرى للشعب الأوكراني، ولذلك فإن الحديث عن تهديدات موسكو وأنواع معينة من الأسلحة التي ستكون ضرورية من أجل عكس هذا التهديد، بلا معنى وسخيف للغاية".

وصرح زيلينسكي خلال كلمة ألقاها في أوديسا في يوم البحرية مؤخرا أن "نظام الصواريخ الأوكراني "نبتون" سوف يتصدى بشكل كاف للعدوان الروسي في البحر الأسود وبحر آزوف".

المصدر: RT