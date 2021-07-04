زيلينسكي: سيتم إنجاز بناء سفينة أوكرانية جديدة في تركيا عام 2023

قال رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، إنه سيتم في تركيا بحلول عام 2023، إنجاز بناء السفينة الحربية الأوكرانية الجديدة.

وأضاف زيلينسكي، متحدثا أمام البحارة في أوديسا: "يدعم أصدقاؤنا الأتراك بنشاط تطوير القوات البحرية الأوكرانية. وقد تم في تركيا وضع هيكل أول فرقيطة أوكرانية حديثة. ومع حلول عام 2023 سيتم إنجاز العمل في بناء هذه السفينة الحربية".

وأكد زيلينسكي، على أن بلاده ستستلم قريبا طائرات "بيرقدار" التركية بدون طيار، وسيتم تسليمها إلى القوات البحرية.

ونوه زيلينسكي بأن، "الطواقم الأوكرانية تستكمل بالفعل تدريباتها في تركيا".

المصدر: تاس