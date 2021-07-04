إيطاليا.. 12 وفاة و800 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

تراجعت حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا في إيطاليا مجددا إلى عتبة الـ800.

وأعلنت وزارة الصحة الإيطالية اليوم الأحد عن تسجيل 12 وفاة و808 إصابات جديدة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 22 وفاة و932 إصابة أمس، فيما تماثل 1706 مرضى للشفاء.

وأصبح إجمالي عدد الإصابات التي سجلت في إيطاليا منذ بداية الجائحة أربعة ملايين و263317 إصابة، منها 127649 حالة وفاة، و44664 حالة نشطة منها 1364 مريضا في المستشفيات ما لا يشمل 197 آخرين في العناية المركزة.

المصدر: RT + "رويترز"