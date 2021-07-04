الإعلان عن مصرع جميع ركاب الطائرة المنكوبة في هايتي

أفادت تقارير إعلامية وجماعة تبشير، بمقتل جميع ركاب طائرة خاصة وعددهم 6، بينهم مبشران أمريكيان، بعد تحطمها في هايتي جنوب غربي العاصمة بورت أو برنس.

وذكرت صحيفة "ميامي هيرالد" الأمريكية نقلا عن بيان لمكتب الطيران المدني الوطني، أن الطائرة تحطمت وهي في طريقها من مطار في بورت أو برنس إلى مدينة جاكميل الساحلية بجنوب هايتي.

من جهتها، ذكرت مؤسسة "جوسبل تو هايتي" ومقرها أمريكا في منشور على صفحتها بموقع "فيسبوك" أن اثنين من أعضائها هما ترنت هوستلتر (35 عاما) وجون ميلر (43 عاما) قتلا في تحطم الطائرة.

ولم ينشر المسؤولون في هايتي بعد أسماء الأربعة الآخرين.

المصدر: رويترز