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وصول دفعة جديدة من لقاح "سبوتنيك V" الروسي إلى غواتيمالا

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وصول دفعة جديدة من لقاح
Reuters
شحنة لقاح "سبوتنيك V" الروسي - أرشيف
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أعلنت الحكومة الغواتيمالية أن طائرة تحمل دفعة رابعة من لقاح "سبوتنيك V" الروسي، وصلت إلى مطار العاصمة غواتيمالا سيتي.

وكتبت على "تويتر": "تم تسليم شحنة من لقاحات "سبوتنيك V" الروسي في مطار "لا أورورا"، حيث ستعزز هذه الجرعات من خطة التطعيم الوطنية ضد كورونا".

وقالت وزيرة الصحة في غواتيمالا ماريا أميليا فلوريس، إن "شحنة اللقاح الروسي سترسل لحملة تطعيم المعلمين، التي ستبدأ يوم الاثنين".

وقال وزير الخارجية الغواتيمالية بيدرو برولو في وقت سابق، إن "الأطراف تجري محادثات لمراجعة عقد اللقاح ليشمل كذلك لقاح "سبوتنيك لايت" ذي الجرعة الواحدة".

وتمت الموافقة على استخدام لقاح "سبوتنيك V" الروسي في غواتيمالا في نهاية فبراير الماضي، مع البدء بشحن الجرعات الأولى في مايو ويونيو.

وتستخدم السلطات في غواتيمالا أيضا لقاحات "مودرن" و"إسترازينيكا"، التي يتم توفيرها مجانا عبر آلية "كوفاكس" الدولية في برنامج التحصين للسكان، ومن المتوقع أن يتم شحن لقاح "فايزر" خلال الأيام المقبلة.

المصدر: "نوفوستي"

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