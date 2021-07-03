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السنغال.. أول تظاهرة نسوية مناهضة للعنف ضد المرأة

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السنغال.. أول تظاهرة نسوية مناهضة للعنف ضد المرأة
AFP Seyllou
تظاهرة نسوية في السنغال منددة بالعنف ضد المرأة
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تظاهرت عشرات المدافعات عن حقوق النساء في ساحة الأمة المكان التقليدي للتظاهرات في العاصمة السنغالية دكار، للتنديد بتراخي القضاء والتسامح المفرط في المجتمع تجاه العنف ضد المرأة.

وتجمعت النساء، السبت، بناء على دعوة من "تجمع النسويات في السنغال لمناهضة العنف ضد المرأة"، وهي جمعية أنشئت بعد قضية "اغتصاب" مراهقة أثارت ضجة كبيرة في البلاد.

وحملت المتظاهرات لافتات كتب عليها "أوقفوا الإفلات من العقاب"، و"دعونا نحطم العنف، وليس النساء"، أو "أوقفوا ثقافة الاغتصاب".

وارتدت كثيرات منهن قميصا كتب عليه "العدالة لجميع الـ+لويز+"، هو الاسم المستعار لفتاة (15 عاما) تقدمت بشكوى في مايو الماضي، ضد أحد رفاقها في المدرسة الفرنسية في سالي جنوب دكار، بتهمة "اغتصابها".

المتهم قال حينها، إن "العلاقة حصلت بالتراضي"، وهو شاب (19 عاما) وابن صحفي معروف في البلاد، ما أعطى القضية صدى إعلاميا كبيرا، فيما يواجه تهمة "نشر فيديو حميم للفتاة القاصرة".

ولم يقبض على المتهم، إلا بعد الكشف قبل نحو 10 أيام عن الشكوى في وسائل الإعلام السنغالية.

المصدر: "أ ف ب"

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