اعتداء على سياح إسبان في السنغال واغتصاب امرأتين

تعرضت مجموعة من 4 سياح إسبان لاعتداء من مسلحين في السنغال، قاموا بنهب أموالهم واغتصبوا امرأتين وتواروا عن الأنظار.

وذكر ضابط في الجيش السنغالي لـ "رويترز"، أن الاعتداء وقع بالقرب من مدينة ديولولو الصغيرة في منطقة كازامانس جنوب البلاد، والتي تتمتع بإقبال واسع من قبل السياح الأوروبيين نظرا لجمال المشاهد الطبيعية فيها.

وأوضح أن السياح كانوا يستقلون سيارة أجرة مع سائق سنغالي، حين أوقفهم مسلحون في الطريق، واستولوا على أكثر من 4 آلاف يورو واغتصبوا امرأتين قبل الفرار من المكان. وأضاف أن الجيش السنغالي يبحث عن منفذي الهجوم.

وأكدت السفارة الإسبانية في السنغال وقوع الاعتداء على المواطنين الإسبان، وامتنعت عن التعليق على واقعة الاغتصاب.

وتجدر الإشارة إلى أن منطقة كازامانس السياحية تشهد في الفترة الأخيرة اعتداءات متكررة على السياح والسكان، ما يثير مخاوف لدى السلطات المحلية. التي نشرت وحدات الجيش بالمنطقة بعد حادث مقتل 14 مدنيا سنغاليا في هجوم مسلحين في وقت سابق من هذا الشهر.

المصدر: رويترز

أنطون زوييف