قبرص تطلب المساعدة في إخماد حريق ضخم يجتاح منطقة قروية

طلبت قبرص مساعدة الاتحاد الأوروبي وإسرائيل للمساهمة في إخماد حريق أجبر السلطات على إخلاء عدة قرى.

وألحق حريق غابات ضخم شمالي مدينتي ليماسول ولارنكا أضرارا بنحو ست بلدات في سفوح سلسلة جبال ترودوس وهي منطقة تغطيها غابات الصنوبر وشجيرات كثيفة الخضرة، وساهمت الرياح العاتية في تأجيج الحريق الذي بدأ منتصف نهار اليوم السبت، دون أن تعرف أسبابه.

الأضرار لحقت بعشرات المباني، وانقطعت الكهرباء على نطاق واسع في المنطقة، دون أن ترد أنباء عن إصابات

وقال مسؤولون إن اليونان تعهدت بالمساعدة بطائرتين، بينما يتوقع أن تقدم إسرائيل مساعدة.

الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس كتب عبر حسابه في تويتر أن "هذا يوم صعب للغاية بالنسبة لقبرص. كل آليات الدولة في تأهب والأولوية هي عدم خسارة الأرواح".

وشهدت قبرص موجة حارة هذا الأسبوع تجاوزت خلالها درجات الحرارة 40 درجة مئوية.

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المصدر: رويترز