مصدر دبلوماسي يرجح بدء توريد لقاح "سبوتنيك V" الروسي للإكوادور في سبتمبر المقبل

أعلن دبلوماسي إكوادوري اليوم السبت أن بلاده تتوقع بدء توريدات لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا اعتبارا من سبتمبر المقبل.

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وخلال لقاء أعمال أجراه مع مشاركين في معرض "كورين" التجاري التقليدي في مقاطعة كورسك الروسية، قال خورخي باتريسيو بالاسيوس القائم بالأعمال بالنيابة للإكوادور في روسيا، أن وزير الخارجية الإكوادوري ماوريسيو مونتالفو ناقش مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في مكالمة هاتفية أمس الجمعة، مكافحة جائحة كورونا وتوريدات "سبوتنيك V".

وأعرب عن قناعته بأن هذه التوريدات ستمكن من تسريع عملية انتعاش الاقتصاد الإكوادوري بعد أزمة كورونا، مؤكدا أن عملية التحصين من الفيروس في الإكوادور تجري بوتيرة نشطة، وأن بلاده قد تلقت لقاحات من الصين والولايات المتحدة ودول أخرى.

المصدر: "تاس"