لبنان.. الكنيسة الأنطاكية تتسلم دفعة من لقاح "سبوتنيك V" من بطريركية موسكو

أفادت الكنيسة الأرثوذكسية الروسية في بيان لها اليوم الجمعة، بوصول شحنة من لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا إلى لبنان، كتبرع إلى الكنيسة الأنطاكية الأرثوذكسية.

وذكر البيان المنشور على الموقع الإلكتروني لبطريركية موسكو أنه في 25 يونيو 2021 وصلت دفعة اللقاح الروسي إلى مطار بيروت الدولي، وذلك "بمباركة البطريرك كيريل، بطريرك موسكو وسائر روسيا، وبمساعدة قسم العلاقات الكنسية الخارجية التابع للكنيسة الأرثوذكسية الروسية".

وأضاف البيان انه في نفس اليوم، وبمباركة غبطة بطريرك أنطاكية الكبرى والشرق يوحنا العاشر، نقلت الشحنة إلى مركز التلقيح بجامعة البلمند الذي أنشأته الكنيسة الأرثوذكسية في أنطاكية ومقره في الكورة، شمالي لبنان، حيث أقيمت أمس الخميس مراسم رسمية لتسليم اللقاح.

ومن جهتها، أفادت جامعة البلمند في بيان لها بزيارة السفير الروسي لدى لبنان ألكسندر روداكوف إليها، مشيرة إلى أن الزيارة "تأتي تزامنا مع وصول 5000 جرعة من لقاح سبوتنيك المقدمة من الكنيسة الأرثوذكسية الروسية إلى الكنيسة الأنطاكية الأرثوذكسية، بمسعى من بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس يوحنا العاشر".

وقال روداكوف "إن هذه الهبة أتت تتويجا للعلاقات المتبادلة بين الكنيسة الروسية والكنيسة الأنطاكية القائمة على أسس التعاون والاحترام المتبادل"، مشيدا بـ"دور جامعة البلمند في مكافحة وباء الكورونا والتزامها بدورها التربوي وبخدمة المجتمع من أجل بناء مستقبل أفضل لأبنائها بالرغم من الظروف الاقتصادية والإجتماعية الصعبة التي يمر بها لبنان".

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وعبر رئيس جامعة البلمند إلياس وراق عن شكره للكنيسة الروسية على هذه الهبة، ومشددا على "التزام جامعة البلمند تلقيح العدد الأكبر من المواطنين، وفقا للمعايير الصحية العالمية كي تساهم في تحقيق المناعة المجتمعية".

وفي وقت سابق، قال الأسقف نيكولاي بالاشوف، نائب رئيس قسم العلاقات الكنسية الخارجية في بطريركية موسكو، لوكالة "سبوتنيك"، إن الكنيسة تدرس إمكانية تزويد لبنان بالمعدات الطبية كمساعدات إنسانية.

المصدر: "سبوتنيك" + " وكالة الأنباء المركزية