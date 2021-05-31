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لبنان بصدد توقيع اتفاق مع روسيا حول تصنيع لقاح "سبوتنيك V" محليا

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لبنان بصدد توقيع اتفاق مع روسيا حول تصنيع لقاح
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الرئيس اللبناني ميشال عون يستقبل وزير الصناعة عماد حب الله ورئيس مجلس شركة "أروان" عبد الرزاق يوسف، ونائبة رئيس الشركة رويدا دهام.
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أعلن وزير الصناعة اللبناني، عماد حب الله، أنه سيتم قريبا توقيع عقد مع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة لتصنيع لقاح "سبوتنيك V" في لبنان من خلال شركة "أروان" للصناعات الدوائية.

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وبعد لقائه رئيس الجمهورية، ميشال عون، في قصر بعبدا، قال حب الله للصحفيين، بحضور رئيس مجلس الشركة، عبد الرزاق يوسف، ونائبة رئيس الشركة رويدا دهام، أن توقيع العقد سيتم خلال الأسبوع الثاني من الشهر المقبل.

وأعرب الوزير عن شكره لرئيس الدولة اللبنانية على دعمه لهذا المشروع، مشيرا إلى أن الشركة ستستطيع إنتاج ما بين 30 مليون و60 مليون جرعة من لقاح "سبوتنيك V"سنويا، بإمكانات وكفاءات عالية. كما أكد حب الله أن وزارة الصناعة ستقدم كل الدعم  لنجاح المشروع.

من جانبه، أعرب عبد الرزاق يوسف عن أمله أن تبدأ شركته "خلال فترة لا تزيد عن الشهرين بالإنتاج والتصنيع"، موضحا أن ذلك يعتمد "على تاريخ استلام المواد الأولية من روسيا، لأننا نصنع المستحضر بناء على المواد الخام المستوردة من روسيا، ونبشر بأن الوضع جيد، وإن شاء الله نزف الخبر الجيد خلال أسبوعين من الآن".

المصدر: RT

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