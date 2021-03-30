انطلاق التطعيم بلقاح سبوتنيك V في لبنان

انطلقت في لبنان عملية التطعيم بلقاح سبوتنيك V الروسي المضاد لفيروس كورونا، وأول حقنة أعطاها وزير الصحة حمد حسن لزميله وزير النقل ميشال نجار.

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وانطلقت عملية التطعيم رسميا في مقر شركة الطيران الوطنية اللبنانية MEA في مطار بيروت الدولي، الذي سبق أن وصلت إليه الخميس الدفعة الأولى من لقاح "سبوتنيك V"، التي اشترتها شركة "فارمالاين" اللبنانية.

وقال الوزير لوكالة "سبوتنيك": "سأوجه تحية إلى جمهورية روسيا الاتحادية على اللقاح الفعال سبوتنيك، ونحن من 20 أغسطس، كوزارة الصحة وأنا كخريج أكاديمية موسكو الطبية، كنت على اهتمام شديد بأني أستطيع أن أؤمن اللقاح عبر القطاع العام، ولكن لم أستطع حتى تاريخه".

وأضاف: "مبادرة القطاع الخاص لتأمين هذه اللقاحات هي مبادرة مسؤولة وأتمنى من المعمل المنتج وصندوق الاستثمارات الروسي أن يلبي أكثر الكميات بهذه الفترة لأن لبنان فعلا يعاني وبحاجة لدعم بالحد الأدنى بتأمين كمية من اللقاح تساهم بالحفاظ على الصحة والسلامة العامة"​​​.

من جانبها قالت باميلا مدور، المسؤولة عن التلقيح في شركة الطيران اللبنانية "ميدل ايست": "نقوم بالتطعيم في الشركة لموظفي المطار والأشخاص الذين نتعامل معهم في الشركة وعددهم 5 آلاف شخص، لقد استلمنا 10 آلاف جرعة (الجرعة الأولى والثانية) من سبوتنيك، وخلال 16 يوما (سنواصل التطعيم) ولن نتوقف خلال الأعياد أو رمضان".

المصدر: "سبوتنيك"