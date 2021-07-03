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أفغانستان.. أنباء عن سقوط عدة مناطق في قبضة "طالبان" وكابل تعلن تصفية عشرات المسلحين

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أفغانستان.. أنباء عن سقوط عدة مناطق في قبضة
Reuters Jim Hollander
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أفادت وسائل إعلام بأن حركة "طالبان" تواصل توسيع رقعة الأراضي الخاضعة لسيطرتها في أفغانستان، فيما أعلنت حكومة كابل قضاء قواتها على عشرات المسلحين خلال اليوم الأخير.

ونقلت قناة "طلوع نيوز" الأفغانية اليوم السبت عن مصادر مطلعة قولها إن 13 منطقة على الأقل في ولايتي بدخشان شمال شرقي البلاد وقندهار جنوبها سقطت في قبضة "طالبان" خلال الساعات الـ24 الماضية.

كما أكدت القناة تواصل الأعمال القتالية في ولاية بغلان شمال شرقي البلاد، حيث اضطر نحو ثمانية آلاف عائلة إلى ترك ديارهم والنزوح خلال الأسابيع الثلاثة الماضية.

في غضون ذلك، أفاد مراقبون في مواقع التواصل الاجتماعي بأن عناصر "طالبان" استولوا على مواقع للجيش الأفغاني في منطقة مرورة بولاية كنر في أقصى شرق البلاد عند حدود باكستان، مشيرين إلى أن نحو نصف أفراد القوات الحكومية هناك اضطروا إلى الاستسلام، فيما اجتاز نحو 30 آخرين الحدود وتم تسليمهم لاحقا إلى حرس الحدود الأفغانية.

بدورها، أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية عن مقتل عشرات عناصر "طالبان" خلال اليوم الأخير، منهم 50 مسلحا قتلوا جراء غارات استهدفت مخابئهم في منطقة بنجواي في قندهار، و43 آخرون قتلوا جراء عملية تمشيط نفذت في منطقة جاني خيل في ولاية بكتيكا جنوب شرقي البلاد.

وكانت الوزارة قد ذكرت صباح اليوم أن القوات الحكومية تمكنت خلال اليوم الأخير من تصفية 228 مسلحا وإصابة 116 آخرين ضمن عملياتها في ولايات لوجار وبكتيكا وقندهار وهرات وبادغيس وفراه وبلخ وهلمند وكابيسا.

ويأتي ذلك على خلفية التوترات الأمنية المتصاعدة في أفغانستان، فيما توشك عملية انسحاب قوات حلف الناتو من البلاد على النهاية.

المصدر: وكالات

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