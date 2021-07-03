أفغانستان.. أنباء عن سقوط عدة مناطق في قبضة "طالبان" وكابل تعلن تصفية عشرات المسلحين

أفادت وسائل إعلام بأن حركة "طالبان" تواصل توسيع رقعة الأراضي الخاضعة لسيطرتها في أفغانستان، فيما أعلنت حكومة كابل قضاء قواتها على عشرات المسلحين خلال اليوم الأخير.

ونقلت قناة "طلوع نيوز" الأفغانية اليوم السبت عن مصادر مطلعة قولها إن 13 منطقة على الأقل في ولايتي بدخشان شمال شرقي البلاد وقندهار جنوبها سقطت في قبضة "طالبان" خلال الساعات الـ24 الماضية.

Sources say 13 districts have fallen to the Taliban in the last 24 hours.



The districts include Kishm, Darayim, Tishkan, Tagab, Wardooj, Shahr-e-Bozorg, Raghistan, Jorm and Yaftal in Badakhshan, Kalafgan and Farkhar in Takhar, Zurmat in Paktia and Shah Wali Kot in Kandahar. pic.twitter.com/j2IMhc7Egh — TOLOnews (@TOLOnews) July 3, 2021

كما أكدت القناة تواصل الأعمال القتالية في ولاية بغلان شمال شرقي البلاد، حيث اضطر نحو ثمانية آلاف عائلة إلى ترك ديارهم والنزوح خلال الأسابيع الثلاثة الماضية.

في غضون ذلك، أفاد مراقبون في مواقع التواصل الاجتماعي بأن عناصر "طالبان" استولوا على مواقع للجيش الأفغاني في منطقة مرورة بولاية كنر في أقصى شرق البلاد عند حدود باكستان، مشيرين إلى أن نحو نصف أفراد القوات الحكومية هناك اضطروا إلى الاستسلام، فيما اجتاز نحو 30 آخرين الحدود وتم تسليمهم لاحقا إلى حرس الحدود الأفغانية.

بدورها، أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية عن مقتل عشرات عناصر "طالبان" خلال اليوم الأخير، منهم 50 مسلحا قتلوا جراء غارات استهدفت مخابئهم في منطقة بنجواي في قندهار، و43 آخرون قتلوا جراء عملية تمشيط نفذت في منطقة جاني خيل في ولاية بكتيكا جنوب شرقي البلاد.

50 #Taliban terrorists were killed when their hideouts was targeted by #AAF

in Panjwae district of #Kandahar province today. pic.twitter.com/wOWeGJ9q2Q — Ministry of Defense, Afghanistan (@MoDAfghanistan) July 3, 2021

43 #Taliban terrorists were killed and 16 others were wounded in joint clearing operations conducted by #ANDSF in Jani Khel district of #Paktika province, yesterday.

Also, a large amount of their weapons, amos & explosives were destroyed. pic.twitter.com/a64vygoZXn — Ministry of Defense, Afghanistan (@MoDAfghanistan) July 3, 2021

وكانت الوزارة قد ذكرت صباح اليوم أن القوات الحكومية تمكنت خلال اليوم الأخير من تصفية 228 مسلحا وإصابة 116 آخرين ضمن عملياتها في ولايات لوجار وبكتيكا وقندهار وهرات وبادغيس وفراه وبلخ وهلمند وكابيسا.

228 #Taliban terrorists were killed and 116 others were wounded as a result of #ANDSF operations in Logar, Paktika, Kandahar, Herat, Badghis, Farah, Balkh, Helmand & Kapisa provinces during the last 24 hours.

Also, 13 IEDs were discovered & defused by #ANA. pic.twitter.com/kaUqkGH9Nh — Ministry of Defense, Afghanistan (@MoDAfghanistan) July 3, 2021

ويأتي ذلك على خلفية التوترات الأمنية المتصاعدة في أفغانستان، فيما توشك عملية انسحاب قوات حلف الناتو من البلاد على النهاية.

المصدر: وكالات