البنتاغون: الجيش الأمريكي سيحتفظ بصلاحيات حماية القوات الأفغانية

أكد المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي أن القوات الأمريكية المتبقية في أفغانستان ستحتفظ بصلاحيات حماية القوات الأفغانية.

ولم يوضح كيربي خلال مؤتمر صحفي له، اليوم الجمعة، لأي فترة ستحتفظ القوات الأمريكية بتلك الصلاحيات.

وأكد كيربي تسليم قاعدة "بغرام" الجوية للقوات الأفغانية، معتبرا اياه أحد الأحداث المهمة في عملية الانسحاب الأمريكي من أفغانستان.

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وذكر أيضا أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستين صادق على خطة لتسليم قيادة القوة الأمريكية في أفغانستان من الجنرال سكوت ميلر إلى الجنرال فرانك ماكينزي.

ولم يوضح كيربي سبب تغيير القيادة.

يذكر أن الولايات المتحدة أعلنت أنها ستسحب قواتها من أفغانستان بحلول 11 سبتمبر المقبل، ومن المقرر إبقاء نحو 650 عسكريا لحماية البعثة الدبلوماسية الأمريكية والمساعدة في تأمين مطار كابول.

وتشير التقارير الإعلامية إلى أن القوات الأمريكية أصبحت على وشك إتمام الانسحاب من أفغانستان.

المصدر: وكالات