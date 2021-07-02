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إثيوبيا.. "الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي" تدمر سد تكازي

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إثيوبيا..
Reuters
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أعلن مكتب الطوارئ الإثيوبي أن "الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي" دمّرت سد تكازي شمالي البلاد، بهدف عرقلة إيصال المساعدات الإنسانية لمحتاجيها في الإقليم.

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وكانت الحكومة الإثيوبية قد أعلنت وقف إطلاق النار أحادي الجانب لأسباب إنسانية لمساعدة المزارعين في مزاولة الأعمال الزراعية خلال موسم الأمطار الحالي.

ورفضت "الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي"  وقف إطلاق النار من قبل الحكومة الإثيوبية لدعم المزارعين للاستفادة من موسم الأمطار الحالي، وقامت بتدمير سد تكازي الذي يعتبر أحد المنافذ وطريقا لتوصيل المساعدات الإنسانية في الإقليم، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإثيوبية.

المصدر: وكالة الأنباء الإثيوبية

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