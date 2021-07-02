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موسكو لبروكسل: لا جدوى من التحدث معنا بلغة الإنذار والتهديد

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موسكو لبروكسل: لا جدوى من التحدث معنا بلغة الإنذار والتهديد
Sputnik
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قال مصدر في الخارجية الروسية، إن نائب الوزير ألكسندر غروشكو استقبل في موسكو، إنريكي مورا نائب مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي.

وأضاف المصدر، أن غروشكو ذكر الضيف الأوروبي بعدم جدوى التحدث مع روسيا بلغة الإنذار.

ونوه المصدر، بأن الجانب الروسي طرح خلال اللقاء، تقييماته المبدئية لقرارات الاتحاد الأوروبي الأخيرة المتعلقة بروسيا، بما في ذلك "نتائج" اجتماعات المجلس الأوروبي في 24-25 يونيو.

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وتابع المصدر: "تم التأكيد على عدم جدوى محاولات التحدث مع روسيا، بلغة الإنذارات والتهديدات والقيود غير المشروعة من جانب واحد. وتم التعبير عن الأمل في أن يسود التفكير السليم وأن يظهر الاتحاد الأوروبي الإرادة السياسية والموقف البناء والمسؤول، تجاه التعاون بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك".

ووفقا لتقييم الجانب الروسي، هذا المسلك بالذات سيسمح بتحقيق أهداف خلق مساحة من الأمن والاستقرار والازدهار غير القابل للتجزئة في أوروبا.

المصدر: نوفوستي

 

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