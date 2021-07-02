زاخاروفا ترد على حديث زيلينسكي المتعلق بالروس والأوكرانيين

علقت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، على التغيير في موقف رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي، وعدم اعتباره الروس والأوكرانيين شعبا واحدا.

ولفتت زاخاروفا في قناتها على Telegram، الانتباه إلى أن زيلينسكي كان قد قال في مقابلة مع صحيفة من دونيتسك يوم 18 أبريل 2014: "نحن (الروس والأوكرانيون) شعب واحد".

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وأضافت زاخاروفا بسخرية: "في نفس المقابلة في عام 2014، قال زيلينسكي، مبررا فكرته عن أن الأوكرانيين مع الروس شعب واحد: نحن لسنا أغبياء. ولكن على ما يبدو فالكثير قد تغير في سبع سنوات بالنسبة لزيلينسكي".

يوم الأربعاء الماضي، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال الخط المباشر، إنه يعتبر الروس والأوكرانيين شعبا واحدا.

وفي اليوم التالي، رد زيلينسكي أن الأمر ليس كذلك، ولكل من الشعبين طريقه الخاص.

المصدر: نوفوستي