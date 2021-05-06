زاخاروفا تعلّق على عبارة زيلينسكي "الروس في كل مكان"

علّقت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على عبارة قالها رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي بأن "الروس في كل مكان" خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين

وقالت زاخاروفا: "خلال اللقاءات أكد بلينكين، للشخصيات الأوكرانية أنهم في آمان. لكن الوزير الأمريكي لا يعرف أن الروس في كل مكان، بما في ذلك في رؤوس الشخصيات السياسية الأوكرانية".

بهذا الشكل علّقت زاخاروفا، على جزء من المؤتمر الصحفي لزيلينسكي وبلينكين ، عندما أستفسر رئيس أوكرانيا بعد سؤال من صحفية أجنبية، هل سمعت الرد، فقالت له إنها سمعت الترجمة الروسية. وهو ما دفع الرئيس الأوكراني للقول، وهو ينظر إلى الحاضرين: "إنهم هنا، وهم في كل مكان".

المصدر: نوفوستي