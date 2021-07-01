 
مباشر

مجهول يطعن رجلا بالقرب من مترو الأنفاق وسط لندن

أخبار العالم

مجهول يطعن رجلا بالقرب من مترو الأنفاق وسط لندن
twitter.com
شرطة لندن بالقرب من مترو أكسفورد
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qqmp

نقلت مصادر إعلامية بريطانية عن شرطة العاصمة لندن، أن مجهولا طعن رجلا بالقرب من محطة مترو أنفاق أكسفورد سيركس بأداة حادة.

وذكرت وكالة "أل بي سي" البريطانية، أن "الضحية نقل إلى المستشفى عقب إصابته بجروح بالغة في الحادث"، ووفقا لوكالات إنفاذ القانون، "حالته حرجة".

وقالت الشرطة إن "المهاجم اعتقل بعد أن احتجزه المارة بالقرب من مكان الحادث".

وتم إجلاء جميع الركاب من محطة أكسفورد سيركس عقب وقوع الحادث، كما أغلقت جميع مداخل المحطة.


المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا