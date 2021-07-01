مجهول يطعن رجلا بالقرب من مترو الأنفاق وسط لندن
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نقلت مصادر إعلامية بريطانية عن شرطة العاصمة لندن، أن مجهولا طعن رجلا بالقرب من محطة مترو أنفاق أكسفورد سيركس بأداة حادة.
وذكرت وكالة "أل بي سي" البريطانية، أن "الضحية نقل إلى المستشفى عقب إصابته بجروح بالغة في الحادث"، ووفقا لوكالات إنفاذ القانون، "حالته حرجة".
وقالت الشرطة إن "المهاجم اعتقل بعد أن احتجزه المارة بالقرب من مكان الحادث".
وتم إجلاء جميع الركاب من محطة أكسفورد سيركس عقب وقوع الحادث، كما أغلقت جميع مداخل المحطة.
Oxford Circus locked off due to stabbing #AwarenessVideo#OxfordStreetpic.twitter.com/HzfpQjfpeg— Gaúcho Jr (@ArabGaucho) July 1, 2021
المصدر: RT