الجمعية البرلمانية لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي تشكل مؤسسة للدول الشريكة

قال رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين، إن الجمعية البرلمانية لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، تعتزم إنشاء مؤسسة للدول الشريكة في المنظمة.

ونوه فولودين بأن الشركاء سينالون، حق التصويت الاستشاري.

وأضاف فولودين، خلال اجتماع لمجلس المنظمة: "يقترح النظر في مسألة إنشاء مؤسسة جديدة للشراكة تابعة للجمعية البرلمانية لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي. وسيكون للشركاء الحق في التصويت الاستشاري والمشاركة في إعداد الوثائق ووضع القرارات الجماعية".

ووفقا له، يتمتع ظهور الهيكل الجديد بأهمية كبيرة لزيادة كفاءة عمل الجمعية البرلمانية وتعزيز انفتاحها. وقال: "خاصة وأن العديد من الدول تبدي الاهتمام بالتعاون في إطار الجمعية البرلمانية لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي".

ونوه بأن منح صفة المراقبين والشركاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي يفسح الفرص الإضافية لتعزيز التعاون البرلماني الدولي مع البلدان والمنظمات الدولية التي تشاركنا مبادئنا في العمل".

كما دعا فولودين إلى تعزيز التنسيق داخل الجمعية البرلمانية لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، من أجل "تعزيز أجندتها والترويج لها بشكل أكثر فعالية" في المحافل الدولية. وذكر فولودين أن الجمعية البرلمانية لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، تضم كمراقبين أفغانستان، وصربيا، بالإضافة إلى الدول الأعضاء.

بعد الاجتماع، أشار رئيس لجنة شؤون رابطة الدول المستقلة بمجلس الدوما ليونيد كلاشنيكوف، إلى أن العديد من الدول تبدي اهتماما للتعاون، ومن بينها ذكر أذربيجان وباكستان.

المصدر: نوفوستي