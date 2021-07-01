المكسيك تتحدث عن خطط لإنتاج "سبوتنيك V"

قال بيدرو سينتينو مدير مختبر Birmex المكسيكي للعوامل البيولوجية والكواشف الكيميائية، إن مؤسسته تعتزم إنتاج من 7 ملايين إلى 20 مليون جرعة من لقاح "سبوتنيك V" الروسي.

وذكر المدير أن مؤسسته تأمل في أن يسلمها الجانب الروسي المكونات الفعالة والتكنولوجيات اللازمة، لتنظيم دورة إنتاج كاملة في المكسيك.

وأضاف سينتينو: "الموافقة على إنتاج الدفعة التجريبية هي الهدف الأول. في المرحلة الأولى، يمكننا إنتاج حوالي 7 ملايين جرعة من لقاح سبوتنيك V شهريا، ومن المتوقع أن يصل الإنتاج لاحقا إلى 20 مليون جرعة شهريا".

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وذكر المدير، أنه تم قبل يوم تسليم بلاده الدفعة الأولى من المكوّن الفعال للقاح الروسي ، ما يسمح لمؤسسته بالبدء في إنتاج دفعات تجريبية من اللقاح. ولبدء الإنتاج التجاري لهذا اللقاح، يجب اختباره والموافقة عليه من قبل هيئة Cofepris للرقابة الصحية في المكسيك وكذلك من معهد "غاماليا" الروسي الذي صمم اللقاح.

وقال: "أهم الآفاق بالنسبة لنا، هي إمكانية إنتاج مكونات اللقاح الروسي في المكسيك وتنظيم دورة إنتاج كاملة، وهذا يتطلب الموافقة على نقل التكنولوجيا من جانب معهد غاماليا وصندوق الاستثمارات المباشر الروسي".

ووفقا له، ستبدأ عمليات الإنتاج التجاري للقاح الروسي في المكسيك بنهاية يوليو الجاري، إذا تم استيفاء جميع المتطلبات التنظيمية المحددة من مصممي اللقاح ومن جانب الجهات الرقابية المكسيكية.

المصدر: نوفوستي