المكسيك تباشر تعبئة وتغليف لقاح "سبوتنيك V" الروسي في يونيو

أعلن نائب وزير الصحة المكسيكي هوغو لوبيز غاتيل أن مختبر "بيرمكس" المكسيكي سيبدأ بتعبئة وتغليف لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا في يونيو المقبل.

وأشار نائب الوزير أن المباحثات مع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة استمرت منذ أواخر مارس الماضي، وأن العملية تشرف على الانتهاء، ومن المقرر إتمامها خلال 45 يوما.

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وأضاف أن تعبئة وتغليف اللقاح في المكسيك ستبدأ في منتصف يونيو المقبل.

يذكر أن المكسيك أصدرت ترخيصا لاستخدام لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا في 2 فبراير الماضي، وحصلت على أول دفعة من اللقاح في 22 فبراير، وهو يستخدم لتطعيم السكان فوق سن الـ60 عاما.

وحصلت المكسيك على ما مجموعه 22 مليون جرعة من مختلف اللقاحات، وتم تطعيم 16.5 مليون شخص بالجرعة الأولى، و5.9 مليون شخص بالكامل.

المصدر: نوفوستي