إنجاز المرحلة الأولى من اختبار وكالة الأدوية الأوروبية للقاح "سبوتنيك V"

قال وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، إن وكالة الأدوية الأوروبية أنجزت المرحلة الأولى من اختباراتها للقاح الروسي "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وأضاف الوزير: "تم إنجاز المرحلة الأولى من فحص الوكالة الطبية الأوروبية، وننتظر التقرير ونستعد لاستقبال عملية تفتيش وفحص موقع الإنتاج".

في وقت سابق، أعلن المنسق الحكومي السويدي الخاص باللقاحات ريكارد بيرغستروم، أن خبراء من ثلاث دول أوروبية وصلوا إلى روسيا للاطلاع على عملية إنتاج لقاح "سبوتنيك V"، ونتائج اختباراته السريرية.

وفي تصريحات متلفزة أوضح بيرغستروم، أن عمل الخبراء يشكل جزءا من إجراءات تبني اللقاح الروسي في الاتحاد الأوروبي.

وأضاف أنه في حال موافقة وكالة الأدوية الأوروبية على استخدام "سبوتنيك V"، سيتم توريده إلى السويد في شهر يونيو المقبل.

المصدر: نوفوستي