توجيه لائحة اتحام ضد منظمة ترامب ومديرها المالي

أصدرت هيئة محلفين كبرى في مانهاتن لائحة اتهام ضد منظمة ترامب ومديرها المالي ألين فايسلبيرغ بارتكاب جرائم تهرب ضريبي، وهذه أول اتهامات جنائية مرتبطة بالتحقيق الذي يجري منذ سنوات.

وقالت مصادر إن فايسلبرغ، الذي خضع دوره في الشركة للتدقيق من قبل المدعين العامين في الأشهر الأخيرة، من المتوقع أن يسلم نفسه إلى مكتب المدعي العام في مانهاتن اليوم الخميس لأخذ بصماته قبل تقديمه إلى محكمة جنايات ولاية نيويورك.

ومن المتوقع أيضا أن يمثل محامو منظمة ترامب أمام المحكمة لتوجيه الاتهامات إليهم.

يذكر أن مكتب المدعي العام في مانهاتن يجري تحقيقا حول احتيال واسع النطاق، وفي فبراير، وبعد معركة قانونية مطولة، حصل سايروس فانس جونيور، المدعي العام لمنطقة مانهاتن، على إقرارات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الضريبية.

وركز المدعون على تعاملات ترامب التجارية، وتلك الخاصة بشركائه، بمن فيهم فايسلبرغ، وعائلة فايسلبرغ.

ونفى ترامب وفايسلبرغ و"منظمة ترامب" ارتكاب أي مخالفات، وقالوا إن المدعين يتحركون بدوافع سياسية.

المصدر: cbs news +RT