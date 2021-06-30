تقرير: منظمة ترامب ومديرها المالي متهمان بجرائم متعلقة بالضرائب

أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن منظمة ترامب ومديرها المالي ألين فايسلبيرغ سيتهمان بجرائم متعلقة بالضرائب من قبل مكتب المدعي العام لمنطقة مانهاتن يوم غد الخميس.

وفايسلبيرغ الذي يشكل موضوع تحقيق ضريبي جنائي من قبل مكتب المدعي العام لمنطقة مانهاتن سايروس فانس جونيرو، يبحث المدعون العامون فيما إذا كانت الفوائد الممنوحة له وللمديرين التنفيذيين الآخرين ممثلة في نظام حفظ السجلات المالية للشركة وما إذا كانت الشركة قد دفعت ضرائب على تلك الفوائد.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" في وقت سابق أن التحقيق حول فايسلبرغ دخل مراحله النهائية وأن هيئة محلفين كبرى تستمع إلى أدلة ضده منذ فترة طويلة، كما حصل المدعون على إقراراته الضريبية الرسمية.

يذكر أن هذه ستكون أول اتهامات جنائية ضد شركة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب منذ أن بدأ المدعون العامون التحقيق فيها قبل ثلاث سنوات.

المصدر: The Hill