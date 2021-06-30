ترامب: بايدن دمر كل شيء

انتقد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب نهج الرئيس جو بايدن بشأن الهجرة خلال أول زيارة له إلى الحدود الأمريكية المكسيكية، بعد انتهاء ولايته.

وفي حديث مع مسؤولي ولاية تكساس وضباط إنفاذ القانون، قال ترامب إنه ترك الحدود آمنة كما كانت دائما بعد الوفاء بوعده ببناء أقسام جديدة من الجدار الحدودي وسن سياسات هجرة صارمة، مضيفا: "لكن للأسف بايدن دمر كل شيء".

وقال ترامب: "السؤال الحقيقي هو هل يريدون حقا حدودا مفتوحة أم أنهم غير أكفاء؟"، مشيرا إلى أن تهريب المخدرات والبشر على الحدود كانا موجودا في عهده، "لكن الأمور انهارت منذ أن تولى بايدن منصبه مع الديمقراطيين".

واعتبر أنه "كان لدينا كل هذه السياسات العظيمة ولكن تم الإجهاز عليها.. ويبدو أن السبب في إنهائها هو أنني من وضعها. أوقف بايدن بناء الجدار الحدودي وألغى سياسة "ابق في المكسيك" التي أجبرت المهاجرين على الانتظار في المكسيك لجلسات الاستماع بشأن اللجوء، وأنهى الاتفاقيات مع دول أمريكا الوسطى لوقف تدفق المهاجرين الذين يعبرون أراضيهم في طريقهم إلى الولايات المتحدة".

وأضاف ترامب: "المفارقة هي أن بايدن فاز بالبيت الأبيض بعد خوضه معركة ضد "الأزمة الإنسانية التي خلقها ترامب على حدودنا" وتعهد بوقف بناء الجدار الحدودي".

بدوره، قال حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت: " من بين الأشياء التي قام بها ترامب أفضل من أي شيء آخر وأفضل من أي رئيس آخر، أنه أمن حدودنا وحافظ على سلامة تكساس والأمريكيين.. لكن الآن الأمور تغيرت بسرعة وبصورة دراماتيكية في ظل إدارة بايدن، وبطريقة كارثية".

واعتبر أن "إدارة بايدن أحدثت فوضى"، مشددا على أن "الولاية تفعل كل ما في وسعها لمكافحة تهريب المخدرات والعنف والفوضى الشاملة على طول الحدود.. الوضع أكثر خطورة بكثير مما كان عليه في أي وقت مضى".

Texas Gov. Greg Abbott: "One of the things that [President Trump] did better than anything else and definitely better than any other president is he stepped up and he secured our border and kept Texans and Americans safe." pic.twitter.com/ghvA5Yw8hV — The Hill (@thehill) June 30, 2021

المصدر: "واشنطن تايمز"