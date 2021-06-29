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حاكم ولاية تكساس يجري جولة على الحدود مع المكسيك مصطحبا ترامب

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حاكم ولاية تكساس يجري جولة على الحدود مع المكسيك مصطحبا ترامب
Reuters
حاكم ولاية تكساس الأمريكية غريغ أبوت
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يجري حاكم ولاية تكساس الأمريكية غريغ أبوت جولة هذا الأسبوع على الحدود الأمريكية المكسيكية برفقة الرئيس السابق دونالد ترامب.

وتعهد أبوت في تصريح بفعل "ما ترفض إدارة الرئيس جو بايدن القيام به"، عندما يتعلق الأمر بأمن الحدود.

وتأتي جولة أبوت يوم غد الأربعاء، بعد أن وقع في الأسابيع الأخيرة على مشاريع قوانين تقيد تدريس نظرية العرق وتسمح لسكان الولاية بحمل الأسلحة دون ترخيص.

وأعلن أبوت في وقت سابق من هذا الشهر عن خطوات لوقف تدفق المهاجرين بشكل غير قانوني عبر الحدود إلى تكساس، ومن بينها سياج مؤقت على طول الحدود حيث تعهد بإنهاء بناء الجدار الحدودي الذي بدأت عملية بناؤه في عهد ترامب، لكنه توقف في بداية رئاسة جو بايدن.

المصدر: "فوكس نيوز"

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