حاكم ولاية تكساس يجري جولة على الحدود مع المكسيك مصطحبا ترامب

يجري حاكم ولاية تكساس الأمريكية غريغ أبوت جولة هذا الأسبوع على الحدود الأمريكية المكسيكية برفقة الرئيس السابق دونالد ترامب.

وتعهد أبوت في تصريح بفعل "ما ترفض إدارة الرئيس جو بايدن القيام به"، عندما يتعلق الأمر بأمن الحدود.

Building the border barrier has begun.



The 1st step is to get easements on land.



The 2nd step is to clear the land for the building process.



That is what is happening here.



The Texas Facilities Commission is working to hire a program manager to oversee the entire process. pic.twitter.com/n9JUN0CymL — Greg Abbott (@GregAbbott_TX) June 28, 2021

وتأتي جولة أبوت يوم غد الأربعاء، بعد أن وقع في الأسابيع الأخيرة على مشاريع قوانين تقيد تدريس نظرية العرق وتسمح لسكان الولاية بحمل الأسلحة دون ترخيص.

وأعلن أبوت في وقت سابق من هذا الشهر عن خطوات لوقف تدفق المهاجرين بشكل غير قانوني عبر الحدود إلى تكساس، ومن بينها سياج مؤقت على طول الحدود حيث تعهد بإنهاء بناء الجدار الحدودي الذي بدأت عملية بناؤه في عهد ترامب، لكنه توقف في بداية رئاسة جو بايدن.

المصدر: "فوكس نيوز"