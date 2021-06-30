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شركة تركية توقع عقدا لتزويد دولة عربية بأكثر من 45 عربة مصفحة

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شركة تركية توقع عقدا لتزويد دولة عربية بأكثر من 45 عربة مصفحة
Reuters Khalil Ashawi
جندي يرفع العلم التركي
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أعلنت شركة "بي إم سي" (BMC) الرائدة في الصناعات الدفاعية التركية، عن توقيع اتفاقية لتوريد 46 عربة مصفحة رباعية الدفع، مع وزارة الدفاع التونسية.

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وأشارت وكالة "الأناضول" بحسب معلومات حصلت عليها، إلى أن الشركة التركية تعاقدت مع وزارة الدفاع التونسية لتزويدها بـ46 مركبة تركية رباعية الدفع (مضادة للألغام) من نوع "Kirpi"، وأن الصفقة تشمل توريد 41 مركبة مصفحة للأغراض العسكرية، بالإضافة 5 سيارات إسعاف.

ووفقا لـ"الأناضول"، من المتوقع أن يتم اكتمال عمليات تسليم العربات المتفق عليها خلال الشهور المقبلة، وسيصل بذلك إجمالي مصفحات "Kirpi" في تونس إلى 92 مركبة.

المصدر: "الأناضول"

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