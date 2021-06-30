مباحثات أمريكية خليجية حول أمن الممرات المائية وضمان سلامة حركة الملاحة في منطقة الخليج

التقى الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، نايف مبارك الحجرف، قائد القوات البحرية الأمريكية بالقيادة المركزية، تشارلز برادفورد كوبر، بمقر الأمانة العامة بالعاصمة السعودية الرياض.

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وخلال اللقاء، شدد الجانبان على أهمية تعزيز التعاون في مجال الأمن البحري والذي يأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية القائمة بين مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية.

الأمين العام لمجلس التعاون يلتقي بقائد القوات البحرية بالقيادة المركزية للولايات المتحدة

https://t.co/63rpPLQGL3#مجلس_التعاونpic.twitter.com/8rNsb3ZSFv — مجلس التعاون (@GCCSG) June 30, 2021

هذا وجرى مناقشة مجالات التعاون المشتركة بين الجانبين، وأهمية تعزيز أمن الممرات المائية، وضمان حرية وسلامة وحركة الملاحة في منطقة الخليج العربي.

المصدر: موقع "مجلس التعاون لدول الخليج العربية"