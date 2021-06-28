معهد أمريكي يتحدث عن صدور حكم بإعدام الأمير السعودي فهد بن تركي بن ​​عبد العزيز

ذكر معهد واشنطن لدراسات الخليج أن محكمة عسكرية قضت بإعدام الأمير فهد بن تركي بن ​​عبد العزيز، ابن شقيق الملك سلمان، والقائد السابق للقوات السعودية في اليمن، بتهمة "الخيانة العظمى".

وكان الأمير فهد بن تركي ونجله الأكبر قد اعتقلا في سبتمبر الماضي، وهو متهم بتنظيم انقلاب مناهض للحكومة ضد الملك سلمان ونجله ولي العهد، محمد بن سلمان.

وذكر معهد شؤون الخليج أن أحد أقارب الأمير السعودي، تحدث إليه، شريطة عدم الكشف عن هويته، وأبلغه بأن لجنة عسكرية سعودية حكمت على القائد السابق للقوات السعودية في حرب اليمن، الأمير فهد بن تركي بن ​​عبد العزيز، بالإعدام "بتهمة الخيانة ومحاولة الانقلاب لعزل الملك سلمان ونجله محمد بن سلمان، الذي يشغل منصب وزير الدفاع والحاكم الفعلي للبلاد".

وأفيد في هذا السياق بأن فهد بن تركي كان قد "اعتقل في سبتمبر الماضي بتهمة الفساد، مع نجله عبد العزيز، الذي كان نائب محافظ الجوف. وتلقى بن تركي، الذي انضم إلى الجيش السعودي عام 1983، تدريبات على العمليات الخاصة في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، وتمت ترقيته إلى رتبة جنرال قبل إقالته واعتقاله العام الماضي".

المصدر: gulfinstitute.org