 
مباشر

المكسيك تسجل 5711 إصابة جديدة بفيروس كورونا و195 وفاة

أخبار العالم

المكسيك تسجل 5711 إصابة جديدة بفيروس كورونا و195 وفاة
Reuters JOSE LUIS GONZALEZ
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qq2r

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية أنها سجلت 5711 إصابة جديدة بفيروس كورونا و195 حالة وفاة في البلاد خلال اليوم الأخير.

وأشارت بيانات الوزارة يوم الثلاثاء إلى أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد منذ بدء انتشار الوباء بلغ مليونين و513 ألفا و164 إصابة.

إقرأ المزيد
المكسيك تسجل 1661 إصابة و44 وفاة جديدة بكورونا
المكسيك تسجل 1661 إصابة و44 وفاة جديدة بكورونا

ووصل عدد الوفيات إلى 232 ألفا و803 حالات.

وفي الوقت نفسه أشار ممثلو قطاع الصحة مرارا إلى أن الأعداد الحقيقية للإصابات والوفيات جراء فيروس كورونا في البلاد قد تكون أعلى بكثير من الحصيلة الرسمية، وهناك إحصائيات غير حكومية تفيد بأن عدد ضحايا الجائحة في البلاد أكبر بنسبة 60%.

المصدر: "رويترز"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا