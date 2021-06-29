 
مباشر

هولندا تتهم روسيا بـ "شن غارات وهمية" ضد فرقاطة لها في البحر الأسود

أخبار العالم

هولندا تتهم روسيا بـ
YouTube
فرقاطة "إيفرتسين" الهولندية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qq02

أعلنت وزارة الدفاع الهولندية أن مقاتلات روسية أحدثت وضعا غير آمن في البحر الأسود عندما حلقت "على ارتفاع منخفض جدا" فوق فرقاطة "إيفرتسين" الهولندية.

إقرأ المزيد
روسيا للناتو: مناورات البحر الأسود تؤجج الوضع
روسيا للناتو: مناورات البحر الأسود تؤجج الوضع

وأشارت الوزارة في بيان إلى أن الحادث وقع "يوم الخميس الماضي، أثناء وجود السفينة الحربية جنوب شرقي (شبه جزيرة) القرم"، موضحة أن المقاتلات الروسية المسلحة بقنابل وصواريخ من نوع "جو - سطح" نفذت تحليقات "على ارتفاع منخفض جدا وقريبا جدا (من الفرقاطة) وهي تحاكي شن هجمات".

وبحسب الوزارة فإن تصرفات روسيا جاءت "انتهاكا لحرية الملاحة" في البحر الأسود.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أفادت يوم الأربعاء الماضي، بأن المدمرة البريطانية "ديفيندر" دخلت المياه الروسية قبالة سواحل القرم، وغادرتها بعد أن أطلقت سفينة حرس حدود روسية طلقات تحذيرية، وقامت طائرة "سو – 24 إم" بإسقاط قنابل تحذيرية في خط إبحار المدمرة.

المصدر: "تاس"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا