روسيا للناتو: مناورات البحر الأسود تؤجج الوضع

أفادت وزارة الدفاع الروسية أن سفن بحريتها أجرت مناورات في البحر الأبيض المتوسط، شاركت فيها خمس سفن حربية صدت خلالها هجوما لعدو افتراضي..

المناورات الروسية تزامنت مع انطلاق مناورات سيبريز ألفان وواحد وعشرون في البحر الأسود بقيادة حلف النيتو ومشاركة أوكرانيا، عقب أيام من حادثة المدمرة البريطانية التي اعتبرتها موسكو استفزازا وحذرت من رد باستخدام القوة..

السفارة الروسية لدى واشنطن دعت الولايات المتحدة والدول المتحالفة معها إلى الامتناع عن التدريب على أعمال قتالية في البحر الأسود، مشيرة إلى أن المناورات تزيد من مخاطر حوادث غير متعمدة وتشجع الميول العسكرية لكييف.. بينما قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية في تصريح سابق، إن المناورات سيتم استغلالها لتزويد أوكرانيا بأسلحة ومعدات عسكرية حديثة.. فما الهدف من المناورات قرب الحدود الروسية ؟ وما انعكاسات العسكرة على الاستقرار والأمن في أوروبا؟

Your browser does not support audio tag.