مقتل 6 مدنيين برصاص مسلحين في وسط مالي

أفادت مصادر عسكرية بمقتل 6 مدنيين وإصابة 13 آخرين بجروح في وسط مالي عصر الأحد برصاص مسلحين أطلقوا النار عليهم من على متن دراجات نارية.

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وقال مسؤول عسكري مالي في رسالة نقلتها الاثنين وكالة "فرانس برس": "قرابة الساعة الثالثة من عصر الأحد، كان قرويون من بيتاكا في مديرية دوينتزا عائدين على متن سيارة أجرة إلى قريتهم بعد مشاركتهم في سوق دوينتزا الأسبوعي حين تعرّضوا لهجوم شنه مسلحون مجهولون، هم على الأرجح إرهابيون، كانوا على متن دراجات نارية بالقرب من القرية المذكورة".

وأضاف المسؤول أن حصيلة الهجوم تبلغ 6 قتلى و13 جريحا، بينهم 5 إصاباتهم خطرة، بالإضافة إلى خسائر مادية كبيرة.

وأكد مسؤول محلي طلب عدم الكشف عن هويته، في حديث لـ"فرانس برس"، هذه الحصيلة.

وفي العادة تستخدم السلطات المالية مصطلح "الإرهابيين" للحديث عن عناصر الجماعات الإسلامية المتشددة.

وتشهد مالي أعمال عنف دامية منذ سقوط مناطقها الشمالية عام 2012 بأيدي جماعات محلية ومتشددين تم طردهم في العام التالي بفعل تدخل دولي.

وتشن جماعات مرتبطة بتنظيمي "القاعدة" و"داعش" هجمات على أهداف عسكرية وتزرع عبوات ناسفة على الطرقات، ما يؤدي إلى وقوع ضحايا عسكريين ومدنيين.

المصدر: "فرانس برس"